Il 21 marzo, Verissimo torna con anticipazioni sui successi della campionessa Michela Moioli. L'appuntamento del sabato pomeriggio di Mediaset vede Silvia Toffanin nel ruolo di conduttrice, accompagnata da un cast di ospiti. La trasmissione si prepara a portare in studio storie e aggiornamenti, offrendo al pubblico un pomeriggio dedicato a interviste e momenti di intrattenimento.

Nuovo appuntamento con Verissimo, che domina il sabato pomeriggio di Mediaset. Silvia Toffanin ha come al solito un gruppo decisamente interessante di ospiti. La puntata del 21 marzo promette di regalare emozioni al pubblico, muovendosi tra mondo dello spettacolo, sport e cronaca. La storia più complessa, tra quelle proposte, è di certo quella di Chiara Balistreri. Duro il suo sfogo per lo sconto di pena ottenuto dal suo ex, Gabriel Constantin, condannato in appello a 5 anni e 9 mesi per maltrattamenti e lesioni. I successi di Michela Moioli. Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono terminate ma ciò non vuol dire che sia scemata l’attenzione del pubblico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 21 marzo, i trionfi della campionessa Michela Moioli

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