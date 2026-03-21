Andrea e Luigi Basenghi, fratelli residenti a Sassuolo, sono deceduti a tre giorni di distanza l’uno dall’altro. La notizia ha suscitato grande attenzione in città, dove la loro scomparsa ha lasciato un vuoto. La comunità si è riunita per esprimere il proprio cordoglio, mentre le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La vicenda ha fatto parlare di sé in tutto il territorio.

Sassuolo (Modena), 21 marzo 2026 – La notizia ha scosso profondamente la città ed era inevitabile fosse così. Sia perché Andrea e Gino Basenghi erano ben conosciuti a Sassuolo e non solo, per la loro attività di commercianti, ma soprattutto perché il destino, crudelmente, li ha strappati agli affetti di familiari, agli amici e ai conoscenti nel giro di pochissimi giorni, saldando per l’eternità il legame che univa l’uno all’altro dalla nascita. Andrea è morto in ospedale a 74 anni. Lunedi Sassuolo ha infatti appreso la notizia della scomparsa di Andrea, morto in ospedale all’età di 74 anni: diversi i messaggi di cordoglio che hanno accompagnato il suo ultimo viaggio, recapitati alla moglie Anna Ninzoli e al figlio Gino e, appunto, al fratello Luigi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea e Luigi Basenghi, fratelli morti a distanza di 3 giorni

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