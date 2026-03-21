Andrea Delmastro e il giallo della doppia vendita della sua quota nel ristorante con la figlia dell’uomo legato alla camorra

Andrea Delmastro Delle Vedove ha dichiarato di aver lasciato la gestione del ristorante romano Bisteccheria di Italia dopo aver appreso della condanna del padre della sua socia Miriam Caroccia nel processo “Affari di famiglia” relativo al clan camorristico di Michele Senese. La vicenda riguarda anche una doppia vendita della sua quota nel locale, coinvolgendo la figlia di un uomo legato alla camorra.

Andrea Delmastro Delle Vedove ha sostenuto di essere uscito dalla gestione del ristorante romano Bisteccheria di Italia quando ha saputo della condanna del papà della sua socia Miriam Caroccia nel processo “Affari di famiglia” sul clan camorristico di Michele Senese. L’uscita di scena definitiva di Delmastro è registrata in Camera di commercio il giorno 2 marzo 2026 con contratto stipulato nello studio del dottore commercialista Luca Zambanini in Biella. Quattro giorni dopo anche tutti gli altri soci hanno ceduto le quote della società che gestiva la bisteccheria, la 5 Forchette srl a Miriam Caroccia, che dal 6 marzo scorso, dunque, ne è l’unica azionista. 🔗 Leggi su Open.online

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