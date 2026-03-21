A Strettoia si registrano ancora furti nelle abitazioni, con particolare attenzione all’illuminazione pubblica. Secondo quanto riferiscono i residenti, le luci risultano troppo deboli e facilitano le azioni dei ladri. Il fenomeno, che si ripete da anni, continua a preoccupare la comunità locale e a suscitare richieste di intervento. La situazione rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

Pietrasanta, 21 marzo 2026 – Ancora furti nelle abitazioni a Strettoia, fenomeno che ciclicamente si verifica ormai da diversi anni. L’ultimo episodio, avvenuto giovedì sera, ha fatto però traboccare il vaso della pazienza degli abitant i, i quali puntano il dito sulla nuova illuminazione pubblica a led sostenendo che le luci dopo una certa ora si affievoliscono fino a diventare molto deboli. Il furto in questione risale come detto a giovedì ed è stato compiuto tra le 18 e le 21, periodo in cui marito e moglie si erano assentati. Al ritorno si sono accorti che la finestra accanto alla porta d’ingresso era aperta, con i vetri sparsi sul pavimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora furti a Strettoia, nel mirino l’illuminazione: “È debole e favorisce i ladri”

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