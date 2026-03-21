Due passeggeri si sono affrontati su un volo Air France in seguito a un alterco legato a un sedile inclinato. Una donna e una giovane ragazza sono state coinvolte nella discussione, che è culminata in calci e spintoni tra i passeggeri. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social, dove è stata condivisa da una delle protagoniste.

Nervosismo, calci e spintoni su un aereo di linea per un sedile inclinato. La lite, avvenuta a bordo di un volo Air France, ha visto coinvolte una signora ed una giovane ragazza, di nome Ameera Jauniaux, @ameejau su TikTok. L’accesa discussione è stata ripresa dal cellulare di Ameera, salvo poi finire sui social, diventando virale con 13.4 milioni di visualizzazioni. Ameera stava viaggiando con un’amica. A volo inoltrato, la giovane, con l’intento di riposarsi, si era portata il cappuccio della felpa sulla testa ed aveva collegato il bluetooth delle cuffiette col proprio cellulare. Tutto, o quasi, era pronto per concedersi un riposino. All’appello delle comodità mancava un’ultima cosa, ovvero premere il pulsante per reclinare leggermente il sedile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Anche se si è stipati come sardine in aereo non si può prendere a calci e pugni il sedile davanti”: la lite tra due passeggeri scatena un dibattito sul Web

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