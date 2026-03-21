Durante la trentunesima Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia, don Ciotti ha rivolto un invito provocatorio ai presenti, ricordando anche il presidio Libera di Manfredonia a Torino. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle associazioni coinvolte, che hanno ascoltato le parole del responsabile di Libera. La giornata si è concentrata sulla commemorazione e sulla sensibilizzazione contro la criminalità organizzata.

È l' invito provocatorio che oggi don Ciotti ha rivolto ai tanti partecipanti alla trentunesima Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime Innocenti di mafia. Dopo la lettura dei nomi delle 1117 vittime innocenti di mafia, l' intervento a 360 ° di don Luigi ci rimarrà ben impresso e non scorderemo mai.'La giustizia- ci ha ricordato don Ciotti dal palco- non è mai contro qualcuno, è sempre per qualcuno: per chi è stato calpestato, per chi non ha avuto voce, per chi è stato tradito proprio da chi doveva proteggerlo. Non è una domanda da giuristi chiedersi come debba essere la giustizia per essere veramente giusta: è una domanda da esseri umani. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Anche il presidio Libera di Manfredonia a Torino

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