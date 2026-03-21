Anarchici saltano in aria | costruivano bombe

Due attivisti insurrezionalisti sono stati trovati morti sotto le macerie di un casolare alle porte di Roma dopo un’esplosione. L’incidente è avvenuto mentre gli anarchici stavano costruendo delle bombe, secondo quanto riferito. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione.

Sotto i ruderi del Casale del Sellaretto, una antica casa cantoniera lungo la ferrovia Roma-Frascati voluta da papa Pio IX come primo tassello di una linea che avrebbe dovuto spingere i binari fino a Ceprano, ai confini dello Stato Pontificio, oltre i sentieri battuti dai runner, c’erano due corpi (sui quali è stata subito disposta un’autopsia). I nomi arrivano dopo l’analisi dei tatuaggi: Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Due anarchici che negli archivi della Digos vengono indicati come appartenenti all’area anarco-insurrezionalista di Alfredo Cospito. Tra le pietre venute giù dal tetto i dettagli si fanno strada: Mercogliano ha una mano saltata di netto che durante l’ispezione cadaverica viene definita una ferita da mutilazione traumatica e varie bruciature sul corpo. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Anarchici saltano in aria: costruivano bombe Articoli correlati Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: morti due anarchici. «Costruivano una bomba». È caccia ai compliciStavano confezionando una bomba artigianale a base di fertilizzante i due anarchici rimasti uccisi nell’esplosione di giovedì notte al Parco degli... Leggi anche: Fanno saltare in aria un bancomat, ma una delle bombe non esplode: paura in Irpinia, evacuata l’area Bomba Anarchica