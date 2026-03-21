Nella notte, la Digos di Roma ha condotto cinque perquisizioni in appartamenti legati alla galassia anarchica, in seguito alla morte di due persone durante il crollo di un casale nel parco degli Acquedotti. Le verifiche mirano a chiarire l’obiettivo dell’azione che ha portato alla tragedia. La polizia ha eseguito i controlli senza comunicare dettagli su eventuali eventuali sospetti o risultati preliminari.

Effettuate nella notte cinque perquisizioni da parte della Digos di Roma nei confronti di appartamenti alla galassia anarchica, dopo la morte di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone nel crollo del casale nel parco degli Acquedotti a Roma. Gli agenti hanno sequestrato vario materiale di area anarchica, ora al vaglio degli investigatori, ma che non sarebbe attinente all'episodio. Ascoltate due persone riconducibili allo stesso contesto, che al momento non risulterebbero collegati all'azione che i due intendevano mettere in atto. Chi indaga è al lavoro sulla logistica, in particolare sul perché avevano scelto quel casale, e sull'eventuale filiera che ha fornito l'esplosivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Anarchici morti, verifiche sull'obiettivo dell'azione. Effettuate nella notte cinque perquisizioni

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