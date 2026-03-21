Nello stesso giorno in cui a Roma due militanti dell'area anarchica, Sara Ardizzone e Alessandro, vengono ascoltati nell'ambito dell'inchiesta City, si registrano richieste di condanna nei confronti di alcuni sostenitori di Cospito. Durante le indagini, la procura ha presentato le accuse e avanzato le proposte di pena, mentre le testimonianze vengono raccolte dagli inquirenti. La giornata si svolge tra interrogatori e atti ufficiali collegati al procedimento.

Nello stesso giorno in cui a Roma due militanti dell'area anarchica, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, hanno perso la vita in seguito a un crollo nel parco degli Acquedotti, a Torino sono state avanzate le prime richieste di condanna per le 18 persone imputate nel primo filone del cosiddetto processo “City”. Il procedimento riguarda gli incidenti avvenuti durante il corteo del 4 marzo 2023 nel capoluogo piemontese, organizzato in solidarietà ad Alfredo Cospito, allora in sciopero della fame da cinque mesi contro il regime di 41-bis a cui era sottoposto. Secondo quanto si legge sui blog riconducibili all'area anarchica, la procura ha chiesto complessivamente oltre 130 anni di carcere per gli imputati, accusati a vario titolo di devastazione e saccheggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anarchici e l'inchiesta City, le richieste di condanna ai pro Cospito il giorno della bomba

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