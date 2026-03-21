Anarchici a Roma dalle banche alle caserme della polizia | i possibili obiettivi al Tuscolano

Da ilmessaggero.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un gruppo di anarchici ha preso di mira diverse sedi, tra cui banche e caserme della polizia nel quartiere Tuscolano. La polizia sta indagando su una bomba che Sara Ardizzone di 35 anni e Alessandro Mercogliano di 53 anni stavano preparando, anche se non sono ancora chiare le intenzioni precise. La coppia è morta durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Quale fosse l’obiettivo di quella bomba che Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, stavano preparando è ancora oggetto di indagine: la coppia morta per un’esplosione inattesa. Di certo il casolare, prescelto per confezionare l’ordigno a base probabilmente di nitrato di ammonio stando a quanto repertato dalla Scientifica, si trova ad appena 450 metri dal Polo Tuscolano. L’importante centro logistico e operativo della polizia di Stato. Nell’attesa di capire quale reato deciderà di contestare la Procura a fronte delle informative della Digos - una prima già inviata ieri sera ai magistrato di piazzale Clodio - si cerca di ricostruire i movimenti dei due anarchici, legati nella vita non solo dalla comune lotta insurrezionalista, e i dettagli di un piano che potrebbe portare ad altri possibili complici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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