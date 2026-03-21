Anarchici a Roma dalle banche alle caserme della polizia | i possibili obiettivi al Tuscolano

A Roma, un gruppo di anarchici ha preso di mira diverse sedi, tra cui banche e caserme della polizia nel quartiere Tuscolano. La polizia sta indagando su una bomba che Sara Ardizzone di 35 anni e Alessandro Mercogliano di 53 anni stavano preparando, anche se non sono ancora chiare le intenzioni precise. La coppia è morta durante l’intervento delle forze dell’ordine.

Quale fosse l’obiettivo di quella bomba che Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, stavano preparando è ancora oggetto di indagine: la coppia morta per un’esplosione inattesa. Di certo il casolare, prescelto per confezionare l’ordigno a base probabilmente di nitrato di ammonio stando a quanto repertato dalla Scientifica, si trova ad appena 450 metri dal Polo Tuscolano. L’importante centro logistico e operativo della polizia di Stato. Nell’attesa di capire quale reato deciderà di contestare la Procura a fronte delle informative della Digos - una prima già inviata ieri sera ai magistrato di piazzale Clodio - si cerca di ricostruire i movimenti dei due anarchici, legati nella vita non solo dalla comune lotta insurrezionalista, e i dettagli di un piano che potrebbe portare ad altri possibili complici. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Anarchici a Roma, dalle banche alle caserme della polizia: i possibili obiettivi al Tuscolano Articoli correlati Assalto alle banche e vandalismi a Bologna: “Processate 16 anarchici”Bologna, 3 febbraio 2026 – Gli anarchici avevano protestato contro il regime del 41 bis, al grido di “Cospito libera tutti”, nel periodo in cui il... Leggi anche: Milano, sciopero Atm il 15 gennaio, possibili disagi su metro, tra e autobus, fasce orarie dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio Aggiornamenti e notizie su Anarchici a Roma dalle banche alle... Temi più discussi: Esplode l'ordigno che stavano preparando, morti due anarchici a Roma; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismo; Morti dopo esplosione nel casolare, la pista anarchica e l'ipotesi della bomba artigianale; Roma, i due anarchici morti forse preparavano una bomba. Anarchici a Roma, dalle banche alle caserme della polizia: i possibili obiettivi al TuscolanoQuale fosse l’obiettivo di quella bomba che Sara Ardizzone, 35 anni, e Alessandro Mercogliano, 53 anni, stavano preparando è ancora oggetto di indagine: la coppia morta ... ilmessaggero.it Eplosione parco degli Acquedotti a Roma, l’obiettivo della cellula romana: «Sabotare la guerra e le ferrovie»Le azioni per sabotare la «guerra imperialista» erano previste nella settimana tra il 23 e il 29 marzo. Date stabilite ancor prima dell’attacco americano all’Iran. ilmessaggero.it L’esplosione a Roma dove sono morti i due anarchici. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano legati al gruppo di #AlfredoCospito, l’anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. #Tg1 Giulia Serenelli - facebook.com facebook Due anarchici sono morti mentre preparavano una bomba che avrebbe potuto uccidere. Uno di loro aveva già aggredito militanti della Lega a Marina di Carrara. Da anni assistiamo a sabotaggi, violenze e attacchi contro infrastrutture, grandi opere e manifesta x.com