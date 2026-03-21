Nilo ha tredici anni e si trova alle prese con le difficoltà di crescere, mentre il suo ultimo romanzo si apre con una riflessione sull’amore e le sue paure. La narrazione si concentra sulle sfide dell’adolescenza e sulla complessità delle emozioni che questa fase comporta, rivelando un’immagine intima e diretta di un mondo in trasformazione.

Nulla può far più paura dell’amore, per quanto possa appare un capovolgimento di senso è da qui che prende avvio l’ultimo romanzo di Niccolò Ammaniti. Tre anni dopo " La vita intima ", Ammaniti si muove in parte ancora sul medesimo terreno con " Il custode " (Einaudi Stile Libero) mostrando il lato opposto della paura, quella di un ragazzino immerso in una Sicilia rurale tanto agreste e ottocentesca, quasi da Rosso Malpelo, quanto ultra contemporanea. Come sempre nella sua letteratura Ammaniti si muove all’interno di una dualità, che ha il sapore simbolico della favola letteraria e di una declinazione contemporanea di Pinocchio come del gioco inteso come gaming dentro al quale o si passa al livello superiore e alla sue maggiori difficoltà oppure si muore, non ci sono altre possibilità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ammaniti e la mostruosa fatica di diventare grandi. Nilo ha tredici anni

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