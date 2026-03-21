Amici 25 | Maria sorprende con Gigi D’Alessio in giuria

Il 21 marzo 2026, su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento del serale di Amici 25, la nuova edizione del talent show. Maria sarà tra i concorrenti e sorprenderà il pubblico con una performance speciale accompagnata da Gigi D’Alessio, che sarà presente come giurato. La serata segna il ritorno del programma dopo una pausa e vede la partecipazione di numerosi studenti e ospiti.

Il sabato sera del 21 marzo 2026 vedrà Canale 5 ospitare il ritorno del serale di Amici, giunto alla sua venticinquesima edizione. La trasmissione si appresta a trasformare diciassette allievi in protagonisti dello spettacolo, un obiettivo che da un quarto di secolo definisce il trend degli ascolti nazionali. L’evento non è solo una semplice puntata, ma la concretizzazione di mesi di lavoro intenso svoltosi nei pomeriggi domenicali delle stagioni autunnali e invernali appena trascorse. I numeri di quella fase formativa hanno registrato medie di ascolto altissime, confermando la solidità del format. La composizione delle squadre riflette una distribuzione precisa dei talenti tra cantanti e ballerini, guidati da coppie di maestri esperte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici 25: Maria sorprende con Gigi D’Alessio in giuria Articoli correlati Il Serale di “Amici 25”: la scaletta, cosa farà Alessandro Cattelan, la new entry Gigi D’Alessio in giuria e le squadre dei cantanti e ballerini. Tutte le curiositàIn prima serata su Canale 5 sabato 21 marzo, dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma, al via la 25esima edizione del talent show “Amici di... Leggi anche: Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e D’Alessio con D’Amario e Malgioglio Maria De Filippi sorprende tutti. Gigi D’Alessio giudice del serale Contenuti utili per approfondire Amici 25 Maria sorprende con Gigi... Temi più discussi: Anticipazioni serale Amici 25: il ritorno di Amadeus; Maria De Filippi a sorpresa al concerto di Gigi D'Alessio, poi l'annuncio: E' il nuovo giudice di Amici; Amici 25, sorpresa per la squadra Cuccarini-Peparini. Angie e Michele duetteranno nella prima puntata del Serale?; Gigi D’Alessio giudice ad Amici 25: la sorpresa di Maria De Filippi. Maria De Filippi sorprende Gigi d’Alessio durante il suo concerto: è uno dei giudici del seraleMaria de Filippi sale sul palco del concerto di Gigi d'Alessio per annunciare che il cantante sarà uno dei giudici di Amici 25 ... ultimenotizieflash.com Maria De Filippi, sorpresa al concerto di Gigi D’Alessio: l’annuncio ufficiale su Amici 2026, il videoMaria De Filippi sorprende Gigi D'Alessio durante un concerto: il gesto che ufficializza il ruolo di giudice ad Amici 2026. Il video. donnaglamour.it Lui è Plasma, cantante della squadra Zerbi-Celentano. L'appuntamento con la PRIMA PUNTATA del Serale di #Amici25 è QUESTA SERA in prima serata su Canale 5! x.com Buon fine settimana amici miei facebook