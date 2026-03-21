Amici 25 la scoperta sull’allievo prima del Serale | Eliminato anche lui

Il 21 marzo su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del serale di Amici, alla sua venticinquesima edizione. Prima del debutto, è stata svelata una sorpresa riguardo a uno degli allievi, che è stato eliminato prima dell’inizio del serale. La serata vedrà la partecipazione del pubblico e la presentazione dei concorrenti che si sfideranno durante il talent.

L’attesa è finita e nella serata del 21 marzo il pubblico di Canale 5 potrà finalmente assistere alla prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione. La puntata, registrata giovedì scorso, segna l’inizio della fase più seguita e decisiva del talent, quella in cui gli allievi rimasti in gara si giocano tutto davanti a una platea sempre più esigente. A giudicare le performance dei concorrenti sarà una giuria composta da volti noti del mondo dello spettacolo e della musica: Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Una squadra eterogenea, pensata per offrire valutazioni diverse e contribuire a rendere ancora più serrata la competizione tra i talenti della scuola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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