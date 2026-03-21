Amici 2026 il serale | la giuria giudici della nuova edizione
Per la stagione 2026 di Amici, il serale vede una giuria completamente rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, va in onda in prima serata a partire dal 21 marzo 2026 alle ore 21. La nuova squadra di giudici contribuirà a valutare le esibizioni dei concorrenti durante le puntate serali.
Giuria totalmente rinnovata per il serale di Amici 2026, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, e in onda in prima serata dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30. Dopo mesi di prove nel corso degli appuntamenti pomeridiani, sono 17 i concorrenti giunti alla fase finale, quella appunto del serale. Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. I nomi sono stati preannunciati sui social di Amici con alcuni indizi per invogliare i fan a individuare i loro profili. Qualche giorno fa Gigi D’Alessio si è esibito al Palazzo dello Sport per il primo dei due appuntamenti romani della tournée. 🔗 Leggi su Tpi.it
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