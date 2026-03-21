Per la stagione 2026 di Amici, il serale vede una giuria completamente rinnovata rispetto alle edizioni precedenti. La trasmissione, condotta da Maria De Filippi, va in onda in prima serata a partire dal 21 marzo 2026 alle ore 21. La nuova squadra di giudici contribuirà a valutare le esibizioni dei concorrenti durante le puntate serali.

Giuria totalmente rinnovata per il serale di Amici 2026, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, e in onda in prima serata dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30. Dopo mesi di prove nel corso degli appuntamenti pomeridiani, sono 17 i concorrenti giunti alla fase finale, quella appunto del serale. Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. I nomi sono stati preannunciati sui social di Amici con alcuni indizi per invogliare i fan a individuare i loro profili. Qualche giorno fa Gigi D’Alessio si è esibito al Palazzo dello Sport per il primo dei due appuntamenti romani della tournée. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici 2026, il serale: la giuria (giudici) della nuova edizione

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