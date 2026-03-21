Amedeo Bagnis | In spinta e guida sono tra i migliori | il grosso gap è sui materiali Spero la pista di Cortina sia valorizzata

Amedeo Bagnis ha concluso al quinto posto la gara di skeleton maschile a Cortina d’Ampezzo, durante i Giochi Olimpici. Ha dichiarato di essere tra i migliori nello spinta e nella guida, ma ha evidenziato un divario sui materiali rispetto ad altri concorrenti. Bagnis si è detto speranzoso che la pista venga valorizzata al meglio in futuro.

Non è arrivata la medaglia sognata, ma Amedeo Bagnis ha offerto comunque delle ottime prestazioni sulla pista Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo centrando un buon quinto posto nella gara individuale maschile di skeleton in occasione dei Giochi Olimpici di casa. Il faro della squadra azzurra ha lottato fino all’ultima manche per il podio, dimostrandosi competitivo ma vedendo sfumare la terza piazza per 34 centesimi in una competizione dominata in lungo e in largo dal britannico Matt Weston. Il 26enne piemontese, argento mondiale nel 2023 a St. Moritz, ha tracciato un bilancio complessivo della stagione ai microfoni di OA Sport. Il quinto posto delle Olimpiadi ti ha lasciato più soddisfazione o rimpianti? “Rimpianti zero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Amedeo Bagnis: “In spinta e guida sono tra i migliori: il grosso gap è sui materiali. Spero la pista di Cortina sia valorizzata” Articoli correlati Skeleton: Amedeo Bagnis scende in quinta piazza alle Olimpiadi. Guida WestonSeconda run che va a chiudere la giornata dello skeleton maschile, siamo a metà gara, domani sera sul budello Eugenio Monti di Cortina d’Ampezzo si... Leggi anche: Milano Cortina, Brignone: “Nello sci sana rivalità, spero sia di esempio” Altri aggiornamenti su Amedeo Bagnis Skeleton: Amedeo Bagnis secondo a Saint Mortiz in coppa del mondo, è argento europeoAncora una prestazione di rilievo nello skeleton per Amedeo Bagnis che conquista il secondo posto a Saint Moritz, penultima gara della stagione di Coppa del Mondo, che gli vale anche l'argento europeo ... ansa.it Amedeo Bagnis, chi è lo skeletonista azzurro: il passato nell'atletica leggera, il primo italiano sul podio ai Mondiali, le passioniDiplomato all’Istituto Agrario di Vercelli e cresciuto sportivamente sui 400 metri dell’atletica leggera, Amedeo Bagnis è arrivato allo skeleton quasi per caso. Galeotta una prova nell’estate del 2018 ... ilmessaggero.it