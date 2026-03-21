Amalfi Spider Lusso da 640 cv a cielo aperto

Una Ferrari Amalfi Spider, con 640 cavalli, viene mostrata in un video promozionale mentre sfreccia lungo le strade della Costiera Amalfitana. La vettura è rossa e ha un design sportivo, con il tetto aperto. Lo spot di lancio evidenzia questa immagine, puntando sull’aspetto estetico e sulla potenza del veicolo in un contesto paesaggistico.

di Giuseppe Tassi Lo spot di lancio dice già tutto. La Ferrari Amalfi color Rosso Tramonto corre sulle strade della Costiera Amalfitana. E Il tetto apribile si schiude per immergersi ancor di più in un ambiente magico, respirando a pieni polmoni l’aria della vacanza e della libertà. E’ così che la Casa di Maranello immagina il cliente ideale della sua magnifica Granturismo in versione Spider che sarà in consegna nel primo trimestre del 2027 con prezzi che partono da 270 mila euro. La meccanica, l’aerodinamica e le caratteristiche di guida sono le stesse della Amalfi Coupé. Dunque, motore V8 biturbo da 640 cv in posizione centrale anteriore, scatto da 0 a 100 orari in 3,3 secondi e 320 kmh di velocità massima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Amalfi Spider. Lusso da 640 cv a cielo aperto Articoli correlati Leggi anche: Ferrari Amalfi scopre il cielo, ecco la Spider Leggi anche: Ferrari Amalfi Spider, la sportiva open-air che porta il V8 nel lusso quotidiano Nuova FERRARI AMALFI SPIDER 2026 | La Dolce Vita con 640 CV a cielo aperto! Tutti gli aggiornamenti su Amalfi Spider Temi più discussi: Ferrari Amalfi Spider, la sportiva open-air che porta il V8 nel lusso quotidiano; Amalfi Spider. Lusso da 640 cv a cielo aperto; Svelata la nuova Ferrari Amalfi Spider, il sound del V8 per chi ama guidare con i capelli al vento; Ferrari Amalfi Spider, la nuova V8 open-air che guarda al lifestyle. Amalfi Spider. Lusso da 640 cv a cielo apertodi Giuseppe Tassi Lo spot di lancio dice già tutto. La Ferrari Amalfi color Rosso Tramonto corre sulle strade della ... quotidiano.net Ferrari Amalfi Spider, V8 da 640 cavalli e lusso en plein airFerrari Amalfi Spider, V8 da 640 cavalli e lusso en plein air. Intervista di Giuseppe Tassi a Emanuele Carando, capo marketing Prodotto Ferrari ... motori.quotidiano.net Ferrari Amalfi Spider: when the italian design meets a gran turismo car. BBR just launched the 1/43 scale version in many colors. Ferrari Amalfi Spider: quando il design italiano incontra un'auto gran turismo. BBR ha appena lanciato la versione in scala 1/43 in facebook Ferrari amplia la famiglia Amalfi con una nuova spider 2+ a tetto in tela, pensata per unire guida open air e prestazioni elevate. Il cuore resta il V8 biturbo 3.9 da 640 CV e 760 Nm. #Motorionline motorionline.com/ferrari-amalfi… x.com