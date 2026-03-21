Amalfi Spider Lusso da 640 cv a cielo aperto

Da quotidiano.net 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una Ferrari Amalfi Spider, con 640 cavalli, viene mostrata in un video promozionale mentre sfreccia lungo le strade della Costiera Amalfitana. La vettura è rossa e ha un design sportivo, con il tetto aperto. Lo spot di lancio evidenzia questa immagine, puntando sull’aspetto estetico e sulla potenza del veicolo in un contesto paesaggistico.

di Giuseppe Tassi Lo spot di lancio dice già tutto. La Ferrari Amalfi color Rosso Tramonto corre sulle strade della Costiera Amalfitana. E Il tetto apribile si schiude per immergersi ancor di più in un ambiente magico, respirando a pieni polmoni l’aria della vacanza e della libertà. E’ così che la Casa di Maranello immagina il cliente ideale della sua magnifica Granturismo in versione Spider che sarà in consegna nel primo trimestre del 2027 con prezzi che partono da 270 mila euro. La meccanica, l’aerodinamica e le caratteristiche di guida sono le stesse della Amalfi Coupé. Dunque, motore V8 biturbo da 640 cv in posizione centrale anteriore, scatto da 0 a 100 orari in 3,3 secondi e 320 kmh di velocità massima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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