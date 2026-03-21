Alto Adige valanga travolge 25 alpinisti in Val Ridanna | 2 morti e 5 feriti

Una valanga ha travolto un gruppo di 25 alpinisti in Val Ridanna, al confine tra Alto Adige e Trentino. L’incidente si è verificato nella zona di Racines e ha causato due decessi e cinque feriti trasportati in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con diverse squadre di emergenza, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

La primavera è iniziata con una tragedia sulle montagne dell'Alto Adige. Una valanga ha interessato la Val Ridanna, nella zona di Racines. Il bilancio è drammatico: 25 le persone rimaste sotto la neve, due i morti, tre i feriti gravi e due feriti lievi. Le vittime sono due uomini altoatesini: Martin Parigger, guida alpina di 62 anni di Ridanna, e Alexander Frötscher, 56 anni, anch'egli originario di Ridanna ma residente in Austria. Secondo quanto riferito dai soccorritori, anche i feriti gravi sono in pericolo di vita. L'allarme è scattato alle 11.40 nei dintorni di Cima di Incendio (Zunderspitze), a 2.445 metri di quota. Impressionanti le dimensioni del distaccamento nevoso, largo 150 metri e lungo 800, così come enorme è stata l'operazione di soccorso scattata immediatamente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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