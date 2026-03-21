Alta Irpinia scattano le misure restrittive per due giovani | indagati per estorsione e riciclaggio

Stamattina in Alta Irpinia, la polizia ha effettuato due perquisizioni, coinvolgendo due giovani. Dilan Goman e Mario Palumbo sono stati iscritti nel registro degli indagati per reati di estorsione e riciclaggio. Le operazioni fanno parte di un’indagine in corso e sono state condotte nelle rispettive abitazioni. Nessun altro dettaglio sulle accuse o sull’andamento delle indagini è stato ancora comunicato.

Stamattina, in Alta Irpinia, la polizia ha bussato a due porte. Dietro una c'era Dilan Goman. Dietro l'altra, Mario Palumbo. Venticinque anni l'uno, venticinque anni l'altro. Entrambi già noti alle forze dell'ordine. Entrambi ora indiziati — allo stato delle indagini — di estorsione, riciclaggio e violenza privata aggravata. Il Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Sant'Angelo dei Lombardi ha eseguito un'ordinanza cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura che ha diretto le indagini. Nessuna improvvisazione: mesi di lavoro investigativo, coordinato, paziente, culminati stamattina in due misure restrittive. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Riciclaggio di denaro illecito: minacce a un giovane, scattano le misure per due 25enniABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini e provvedimenti della Polizia Due giovani di 25 anni sono finiti nel mirino delle autorità con accuse pesanti:... Piacenza, stretta sulla criminalità giovanile: misure cautelari per cinque ragazzi indagati per rapina, estorsione e lesioniNuovo intervento di contrasto ai fenomeni di devianza e criminalità giovanile nel territorio piacentino. Contenuti utili per approfondire Alta Irpinia Discussioni sull' argomento Alta Irpinia, scattano le misure restrittive per due giovani: indagati per estorsione e riciclaggio; Armi e ricettazione, operazione dei Carabinieri in Alta Irpinia: 5 arresti. Emergenza medici di base in Alta Irpinia, i sindaci: Serve un nuovo incontro con l’AslI sindaci dell’Alta Irpinia si dicono preoccupati per la carenza di medici di base tra i 25 Comuni dell’area, diventata col tempo un’emergenza. Nelle ultime settimane – sottolinea la presidente Rosan ... irpinianews.it Alta Irpinia, sicurezza sotto la lente: in Prefettura nuovo vertice con i Sindaci e le Forze dell’OrdineNel pomeriggio odierno il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha presieduto in Prefettura una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vert ... irpinianews.it Carenza dei medici di base in Alta Irpinia, i sindaci chiedono nuovo confronto con l’Asl #carenzamedicidibase #sindaci #altairpinia #confronto #aslavellino #telenostra facebook Sgominata banda armata in Alta Irpinia, cinque arresti x.com