Alpàa 2026 cancellata | il taglio fondi uccide la festa

La cinquantesima edizione dell’Alpàa, prevista per luglio 2026 nella valle di Varallo, è stata cancellata a causa del taglio dei fondi. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno spiegato come la mancanza di risorse abbia reso impossibile il mantenimento della tradizionale festa. La manifestazione, che avrebbe dovuto celebrare mezzo secolo di eventi, non si terrà più come previsto.

La cinquantesima edizione dell’Alpàa, prevista per luglio 2026 nella valle di Varallo, non si terrà. Il Comitato organizzatore ha reso nota l’annullamento della manifestazione a seguito di una decisione unilaterale del Comune di Varallo che ha ridotto drasticamente il contributo economico concordato in precedenza. Mentre la richiesta ufficiale ammontava a 100.000 euro, basata su delibere pregresse e sul bilancio pluriennale approvato nel dicembre 2025, la giunta comunale ha deliberato un sostegno di soli 40.000 euro con la delibera n. 43 del 20 marzo 2026. Questo taglio improvviso ha reso impossibile l’organizzazione dell’evento, costringendo i volontari a rinunciare alla celebrazione del mezzo secolo di storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alpàa 2026 cancellata: il taglio fondi uccide la festa Articoli correlati Teatro Marrucino, Marsilio risponde al Comune: "Nessun taglio, fondi confermati per il 2026. Basta polemicheIl presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una nota al sindaco di Chieti Diego Ferrara e al presidente del Consiglio comunale... Taglio fondi montani: da 200 a 73 milioni, la sfida perIl taglio del Fondo Montagne: quando la politica centrale incontra il vuoto amministrativo La notizia che ha fatto tremare le fondamenta dello...