All’Olimpico è stata la nostra Italia-Germania

All’Olimpico di Roma si è svolta la partita tra Italia e Germania, con circa sessantamila spettatori presenti. I tifosi italiani sono arrivati con un senso di preoccupazione, mentre l’atmosfera è stata influenzata dalla grande coreografia preparata dai tifosi della Roma per celebrare la squadra della città. La partita ha attirato l’attenzione di tutti i presenti nello stadio.

Confesso che questa volta siamo arrivati all’Olimpico di Roma un pochino mesti; timorosi per una partita apparentemente già segnata nel destino; impressionati per una coreografia monumentale che i sessantamila dell’Olimpico avevano organizzato per il trionfo della Roma. Pronostici negativi dunque ma come diceva Boskov «partita finisce quando arbitro fischia». E dunque il grande cuore rossoblù non poteva smettere di pulsare. In fondo in quell’Olimpico avevamo trionfato da bambini con una vittoria nel famoso spareggio con l’Inter e molto più recentemente, solo pochi mesi fa, nell’indimenticabile resurrezione della Coppa Italia. I tremilaecinquecento che stipavano la curva rossoblù sono stati un monumento alla resistenza: si sono fatti sentire pur nel frastuono del tifo giallorosso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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