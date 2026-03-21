Allergie i 10 consigli da seguire con l’arrivo della primavera

Con l’arrivo della primavera, si intensificano i casi di allergie stagionali, un fenomeno che coinvolge milioni di persone in tutto il mondo e può influire sulla loro quotidianità. Questa stagione porta con sé un aumento di pollini e allergeni nell’aria, rendendo difficile per chi soffre gestire i sintomi e mantenere un ritmo normale. Le autorità sanitarie hanno diffuso dieci consigli pratici per affrontare al meglio questo periodo.

Bergamo. Con l’arrivo della primavera tornano anche le allergie stagionali, un fenomeno che ogni anno interessa milioni di persone e che può incidere significativamente sulla qualità della vita quotidiana. Pollini di alberi, graminacee ed erbe spontanee, che sempre più precocemente e per periodi più lunghi, iniziano a diffondersi nell’aria proprio in questo periodo, causando sintomi come starnuti, congestione nasale, prurito agli occhi, tosse e difficoltà respiratorie. Per sensibilizzare la popolazione e promuovere una corretta gestione delle allergie respiratorie, Federasma e Allergie Odv diffonde oggi, in occasione del primo giorno di primavera, un decalogo di consigli utili per affrontare la stagione dei pollini in modo consapevole e sicuro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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