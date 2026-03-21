Allegri si sfoga con gli arbitri | Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare Poi si spiega

L'allenatore si è rivolto agli arbitri durante un'intervista trasmessa da DAZN, commentando un episodio avvenuto durante la partita. Ha affermato di cercare di mantenere la calma, ma ha anche sottolineato che, se la situazione continua così, smetterà di allenare. La sua dichiarazione è arrivata dopo che gli è stato concesso un rigore al Torino.

"Io provo a stare calmo ma così smetto di allenare": Allegri spiega ai microfoni di DAZN la sua frase rivolta agli arbitri dopo l'assegnazione del rigore al Torino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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