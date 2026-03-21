Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore del Milan ha commentato una frase detta al quarto uomo, spiegando che si trattava della foga del momento e sottolineando che questa settimana non chiederà nulla. Allegri ha inoltre precisato che l’episodio non ha avuto altre conseguenze e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla partita.

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© Calcionews24.com - Allegri post Milan Torino: «La mia frase al quarto uomo? La foga del momento, oggi era molto importante. Questa settimana non chiederò nulla»

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