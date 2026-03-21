Allegri post Milan Torino | La mia frase al quarto uomo? La foga del momento oggi era molto importante Questa settimana non chiederò nulla
Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore del Milan ha commentato una frase detta al quarto uomo, spiegando che si trattava della foga del momento e sottolineando che questa settimana non chiederà nulla. Allegri ha inoltre precisato che l’episodio non ha avuto altre conseguenze e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla partita.
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