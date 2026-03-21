Allegri in conferenza | Domani sera? Non faccio niente Ringrazio i ragazzi

Allegri ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Milan e Torino, ringraziando i giocatori e dichiarando che domani sera non ha impegni. La sua risposta è stata diretta e senza dettagli aggiuntivi, senza commentare l’incontro dell’Inter previsto per domani. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a programmi o altre considerazioni.

Inter News 24 Allegri in conferenza stampa, al termine di Milan Torino, ha risposto così alla domanda sulla partita dell’Inter di domani. Massimiliano Allegri al termine di Milan-Torino è intervenuto in conferenza stampa. I rossoneri hanno vinto 3-2 una partita a dir poco sofferta. A San Siro infatti la formazione di Roberto D’Aversa ha messo in seria difficoltà il Diavolo. Il tecnico toscano ha risposto così alla domanda con chiaro riferimento a Fiorentina-Inter, match in programma domani sera al Franchi. La squadra di Allegri infatti, insieme al Napoli, spera in un passo falso dei ragazzi di Chivu per riaprire la lotta Scudetto. COSA FARA’ DOMANI SERA? «Domani non faccio niente. 🔗 Leggi su Internews24.com

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