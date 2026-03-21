Allegri dopo Milan-Torino | Vittoria importante Proteste? Non vorrei che…

Dopo la partita tra Milan e Torino a San Siro, l’allenatore del Milan ha commentato la vittoria ottenuta. Ha espresso che si tratta di un risultato importante per la squadra e ha anche commentato le proteste che si sono verificate durante l’incontro, evitando di approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono arrivate subito dopo il termine della gara.

Terminata la sfida tra Milan e Torino: rossoneri e granata hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Francesco Fourneau, ha parlato a 'Dazn' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. "Io ci provo a stare calmo ma così mi fate passare la voglia. Io smetto di allenare". Sa di averlo detto a Doveri, se lo ricorda? “È la foga del momento (ride, ndr). Inizio ad andare avanti con l’età, non vorrei che il cuore cedesse. Quindi in quel momento lì la partita per noi era molto importante. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Torino: “Vittoria importante. Proteste? Non vorrei che…” Articoli correlati Allegri "Vittoria di Como snodo importante, il Milan merita rispetto""Pavlovic difficilmente sarà della gara, Gimenez è out" MILANO - Massimiliano Allegri comincia la vigilia di Milan-Lecce, con parole affettuose nei... Milan, Allegri: “Vittoria importante, la squadra ha fatto una buona partita”Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa di Oscar... Aggiornamenti e notizie su Allegri dopo Milan Torino Vittoria... Temi più discussi: AC Milan-Torino, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Massimiliano Allegri; Serie A: Milan-Torino in campo sabato alle 18 DIRETTA Probabili formazioni; Allegri alla vigilia di Milan-Torino: L'Inter ha il destino nelle sue mani. Leao-Pulisic? Dopo una lite c'è sempre la pace; Allegri pre Milan-Torino: Il Torino è una buona squadra. Gimenez? Ci sarà. Allegri: Oggi non era facile perché il Torino ha fatto una bella partitaMassimiliano Allegri ha parlato al termine della partita tra Milan e Torino, terminata 3-2 per i suoi rossoneri a San Siro ... toro.it Milan-Torino 3-2, risultato finale della partita di Serie A: Rabiot e Fofana in gol nella ripresa, gli highlightsLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Serie A, Juventus-Sassuolo: i bianconeri puntano alla Champions Milan-Torino 3-2: rossoneri secondi e momentaneamente a -5 dall’Inter Parma-Cremonese 0-2,, Cagliari-Napoli 0-1, Genoa-Udinese 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it facebook Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot imprescindibile. Simeone sempre in agguato x.com