Alla vigilia del voto la sinistra si aggrappa a Marisa Laurito

Alla vigilia del voto, alcuni esponenti della sinistra hanno scelto di sostenere Marisa Laurito, senza fare riferimenti diretti a Sabino Cassese, considerato uno dei più importanti costituzionalisti viventi. La scelta ha suscitato reazioni e commenti, ma non ci sono dichiarazioni ufficiali che spieghino i motivi di questa preferenza. La discussione si concentra sulla figura pubblica di Laurito e sulla sua presenza nel panorama politico.

Nulla contro Sabino Cassese, uno dei più grandi costituzionalisti viventi. Ma davvero qualcuno si azzarderebbe a fare un paragone con Marisa Laurito? Deve essere più o meno questo il ragionamento fatto dalla sinistra in questi giorni. Sì, perchè a poche ore dal referendum i partiti di opposizione e i vari house organ hanno puntato molto sulla celebre attrice-cabarettista partenopea. Una figura popolare, non c'è dubbio. Ma è davvero la migliore testimonial per sostenere le ragioni di un voto sulla riforma della giustizia? La scena è di quelle che, più che convincere, fanno riflettere. O forse preoccupare. Perché se la linea comunicativa del fronte del No a un referendum si affida alla verve di un’attrice significa che qualcosa, a monte, non sta funzionando. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alla vigilia del voto, la sinistra si aggrappa a Marisa Laurito Articoli correlati Fialdini: Marisa Laurito e la fiamma olimpica in direttaIl pomeriggio di domenica 15 marzo vedrà Francesca Fialdini al timone di Da noi… A ruota libera, un appuntamento televisivo che seguirà... Leggi anche: Marisa Laurito: “La vita è un viaggio: io provo solo a regalare e prendere amore” Contenuti utili per approfondire Marisa Laurito Argomenti discussi: Caso Delmastro, Meloni smentisce le dimissioni e il sottosegretario replica e difende: Mafia m***a. Perchè voto 'No' al Referendum? Vorrei continuare a vivere in un paese democratico - L’intervista a Marisa LauritoNon dovrebbe essere Presidente del Consiglio di tutti gli italiani? Non dovrebbe andare ovunque a spingere la gente a votare Sì, non mi sembra che siam molto corretto, ma d’altronde di scorrettezze ... la7.it Marisa Laurito contro Giorgia Meloni: Non dovrebbe spingere il sì in tvL’intervento di Marisa Laurito nella trasmissione Piazza Pulita sta facendo discutere. L’attrice napoletana ha ... msn.com