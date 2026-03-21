Alla direzione di Mango ci sarà Sara Doninelli

Il brand Mango ha annunciato che la direzione della società sarà affidata a Sara Doninelli, che entrerà in carica nelle prossime settimane. La notizia riguarda la nomina di una nuova responsabile alla guida dell’azienda. La comunicazione è stata resa nota ufficialmente dalla stessa società, senza ulteriori dettagli sulle modalità o le ragioni di questa decisione.

Novità in casa Mango: il brand annuncia due nuove notizie sulle sorti della società spagnola. La prima riguarda la nuova direzione, affidata a Sara Donninelli, che entrerà in azienda nelle prossime settimane. La seconda l’annuncio di un’ulteriore espansione negli Stati Uniti. Chi è Sara Doninelli, la nuova direttrice di Mango?. La manager vanta una carriera di oltre 20 anni in diverse realtà del settore fragranze e cosmetici di lusso, tra cui Estée Lauder, Coty e L’Oréal. Durante il mandato riporterà direttamente al presidente e amministratore delegato, Toni Ruiz. Tra i suoi obiettivi, quello di “portare visione e strategia per promuovere il raggiungimento degli obiettivi della divisione Brand”, soprattuttto nell’ambito del pilastro Elevate del Piano Strategico 2024-2026 di Mango. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Alla direzione di Mango ci sarà Sara Doninelli Articoli correlati Nordio: "Se ci sarà un rinvio del referendum sarà breve"Il ministro della Giustizia sulla decisione della Cassazione: "Bisognerà fare un'integrazione al quesito referendario". NdC: “Il cambiamento sarà alle Politiche, quando ci sarà la possibilità di avere parlamentari più incisivi”Tempo di lettura: < 1 minuto“Poiché l’aritmetica politica sembra ultimamente sfuggire ai ragionamenti dei parlamentari eletti nel Sannio, ricordiamo... Contenuti e approfondimenti su Sara Doninelli Alla direzione di Mango ci sarà Sara DoninelliNovità in casa Mango: il brand annuncia due nuove notizie sulle sorti della società ... msn.com Sara Donninelli, la manager italiana con cui Mango vuole elevare l'aspirazionalità del suo marchioMango nomina Sara Donninelli chief brand officer per rafforzare l'identità del marchio e la sua aspirazionalità globale. fashionunited.it