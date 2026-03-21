Alex Marquez afferma di aver trovato un tracciato importante per il GP del Brasile

Da napolipiu.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Marquez ha dichiarato di aver individuato un tracciato di rilievo per il prossimo GP del Brasile. La sua valutazione si basa sulle prime prove e sui riscontri ottenuti durante le sessioni di allenamento. La pista è considerata strategica per le prossime sfide in programma, e le sue caratteristiche sono state analizzate con attenzione dal team. La scelta del tracciato è stata condivisa con i collaboratori tecnici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha buone ragioni per essere ottimista in vista del Gran Premio del Brasile, grazie ai commenti del suo compagno di squadra Gresini, Alex Marquez. Entrambi i piloti sanno che il tracciato di Goiania, dove la MotoGP torna dopo oltre 30 anni, presenta sfide e opportunità uniche. Questo evento rappresenta un’importante rinascita per il Gran Premio Brasiliano, assente dal calendario del MotoGP dal 1989. Per Marquez, una vittoria in questa tappa segnerebbe il suo 23° trionfo su un circuito diverso, oltre a essere la sua 100ª vittoria totale in tutte le categorie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Alex Marquez afferma di aver trovato un tracciato importante per il GP del Brasile.

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