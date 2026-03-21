Alex Marquez afferma di aver trovato un tracciato importante per il GP del Brasile

Alex Marquez ha dichiarato di aver individuato un tracciato di rilievo per il prossimo GP del Brasile. La sua valutazione si basa sulle prime prove e sui riscontri ottenuti durante le sessioni di allenamento. La pista è considerata strategica per le prossime sfide in programma, e le sue caratteristiche sono state analizzate con attenzione dal team. La scelta del tracciato è stata condivisa con i collaboratori tecnici.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez ha buone ragioni per essere ottimista in vista del Gran Premio del Brasile, grazie ai commenti del suo compagno di squadra Gresini, Alex Marquez. Entrambi i piloti sanno che il tracciato di Goiania, dove la MotoGP torna dopo oltre 30 anni, presenta sfide e opportunità uniche. Questo evento rappresenta un’importante rinascita per il Gran Premio Brasiliano, assente dal calendario del MotoGP dal 1989. Per Marquez, una vittoria in questa tappa segnerebbe il suo 23° trionfo su un circuito diverso, oltre a essere la sua 100ª vittoria totale in tutte le categorie. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alex Marquez afferma di aver trovato un tracciato importante per il GP del Brasile. Articoli correlati Leggi anche: Marc Marquez potrebbe brillare sul tracciato del GP del Brasile. Gp Brasile: Bezzecchi e Martin sfidano il nuovo tracciatoIl prossimo fine settimana si correrà il Gran Premio del Brasile, seconda tappa del Motomondiale 2026, sull’Autódromo Internacional de Goiânia –... Aggiornamenti e notizie su Alex Marquez Temi più discussi: MotoGP, Alex Marquez esce finalmente dall'ombra: Mi sento più rispettato, ma ci sarà sempre qualcuno che penserà che sono qui grazie a Marc.; Moto Gp Sprint d'Olanda, Marc Marquez vince davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. La gara e la griglia di partenza; Alex Marquez afferma di aver trovato un tracciato importante per il GP del Brasile.; Álex Márquez affronta una sfida cruciale al GP del Brasile: Devo essere cauto perché l'esperienza in Thailandia non è andata come previsto. MotoGP | Non solo Alex Marquez, anche Aldeguer lascerà il Gresini RacingLa MotoGP ha disputato oggi la prima giornata di prove del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Motomondiale 2026, ma a tenere banco è sempre il mercato piloti. Dati ormai per fatti i pas ... motograndprix.motorionline.com MotoGp, Alex Marquez vince la Sprint Race di SilverstoneSILVERSTONE (Inghilterra) - Il Motomondiale vive uno dei weekend più esaltanti e tradizionali, con il Gp del Regno Unito che definirà ulteriormente una classifica che attualmente vede al comando lo ... corrieredellosport.it #MotoGP | Alex Marquez: "Ci sono poche curve a sinistra, ma quelle che ci sono, attenzione..." x.com L'operazione riscatto della Ducati è in copertina su Motosprint 11, in edicola da oggi: analizziamo il momento della Rossa dopo il flop in Thailandia. Parla in esclusiva Alex Marquez, sfidante del fratello Marc per il titolo, inoltre andiamo alla scoperta del GP B facebook