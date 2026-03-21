aldo grasso per la prima volta a tv talk

Oggi, sabato 21 marzo, Mia Ceran conduce un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato alla televisione in onda alle 15 su Rai 3. Per la prima volta, Aldo Grasso partecipa alla trasmissione. La puntata si concentra sulle tematiche attuali del settore televisivo e vede la presenza di ospiti e commentatori. La trasmissione si svolge nello studio di Rai 3.

Mia Ceran torna oggi, sabato 21 marzo, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato alla televisione in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 21 marzo 2026. La nuova puntata si apre con l’analisi dell’attualità, con Lucia Goracci in collegamento da Beirut, per capire se, a causa del conflitto in Iran e delle sue conseguenze economiche, i media stiano trascurando la drammatica situazione in Libano. A seguire, spazio a una vicenda rimbalzata dalle TV di tutto il mondo: la storia delle calciatrici iraniane e il loro tormentato rientro in patria dopo la Coppa d’Asia, con il commento di Alessandro Gassmann. Sempre con Gassmann si parlerà, invece, della nuova fiction Rai Guerrieri, liberamente tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio, in cui l’attore ricopre l’inedita veste di un avvocato a Bari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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