Alcolock obbligatorio Il kit costa 2.000 euro Federcarrozzieri critica

Da oggi è obbligatorio installare l’alcolock sui veicoli, una misura prevista nel Codice della Strada da circa un anno e mezzo ma che fino a ora non era stata resa operativa. Il dispositivo, dal costo di circa 2.000 euro, deve essere montato sui veicoli e rileva il livello di alcol nel respiro del conducente prima di poter avviare il veicolo. La novità è entrata ufficialmente in vigore.

È entrato ufficialmente in vigore l’alcolock, misura inserita già quindici mesi fa nella riforma del Codice della Strada ma rimasta finora inattuata. Finalmente il ministero dei Trasporti ha pubblicato l’elenco dei dispositivi autorizzati, dei rivenditori e delle officine autorizzate. L’obbligo di installazione scatta per gli automobilisti che vengono sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gl (la fascia più alta) oppure per chi è recidivo nel biennio. Una volta scontata la pena che prevede un’ammenda da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi, la sospensione da sei mesi a un anno e dieci punti decurtati dalla patente entra in scena l’alcolock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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