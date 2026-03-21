Alcaraz il fratellino è già un fenomeno | la somiglianza è impressionante

Da gazzetta.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fratellino di Alcaraz sta attirando l’attenzione per la sua somiglianza con il famoso tennista. È stato visto durante un servizio, un dritto e mentre si dirigeva verso l’asciugamano, mostrando caratteristiche fisiche molto simili a quelle del campione. La sua presenza ha suscitato curiosità tra chi ha assistito alle immagini. La somiglianza tra i due è evidente e immediatamente riconoscibile.

Servizio, dritto e camminata verso l’asciugamano: sembra un Carlos Alcaraz in miniatura e in un certo senso lo è. Si tratta infatti di Jaime, fratello minore del campione spagnolo che nonostante gli otto anni in meno, sembra una sua fotocopia. E promette già benissimo. (Credits: @javibburillo). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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