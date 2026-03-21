Il 19 marzo al Teatro Palapartenope si è tenuto il Memorial Je sto vicino a te, una serata di tre ore di musica dedicata ai 71 anni di Pino Daniele. L'evento ha visto la partecipazione di diversi artisti che hanno interpretato i brani del cantautore napoletano. La serata è stata dedicata alla memoria di Daniele con performance live e momenti di ricordo.

Il 19 Marzo al Teatro Palapartenope si è svolto il Memorial Je sto vicino a te 71 in memoria di Pino Daniele. La serata che ha visto come media partner Radio Marte e Canale 21, sarà trasmessa proprio su Canale 21 il 29 Marzo. Un teatro gremito, ha festeggiato il compleanno e l’onomastico di Pino Daniele, presenziando alle performance degli artisti per circa 3 ore di musica non stop. La serata nel pre-concerto è stata animata nel foyer da N’arte che ha coinvolto il pubblico in quiz e karaoke su Pino. L’apertura del memorial ha puntato sull’effetto sorpresa regalando al pubblico del Teatro Palapartenope, uno stupore assoluto, dalla platea... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Palapartenope tre ore di live per i 71 anni di Pino Daniele

Articoli correlati

Clementino, festa grande al Palapartenope: l'omaggio a Pino Daniele insieme a Rocco Hunt | VIDEOFesta grande al Palapartenope per il concerto evento di Clementino, che ha chiuso il suo 2025 nel migliore dei modi con la tappa partenopea del suo...

Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello al Teatro Eliseo: omaggio jazz a Pino DanieleUna serata unica per gli amanti del jazz e della musica di Pino Daniele: domenica 8 febbraio, il Teatro Eliseo ospiterà un incontro speciale tra due...

Addio a James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele

Una selezione di notizie su Teatro Palapartenope

Temi più discussi: Al Palapartenope arriva 44 Gatti Live Show – Una gattastica avventura; GIA' SOLD OUT L’UNDICESIMA EDIZIONE DEL MEMORIAL DEDICATO A PINO DANIELE IN PROGRAMMA AL PALAPARTENOPE; Francesco Gabbani infiamma il Palapartenope di Napoli e viceversa; Teatro per bambini, tutti gli spettacoli 2026.

Vico Alleria, il collettivo con Emanuel Ceruti arriva al Palapartenope: «Dai social al teatro? Non tradiamo mai noi stessi»Portare i social a teatro non è mai semplice. Centrale diventa l'utilizzo del mezzo e il modo con cui ha pervaso la nostra vita di tutti i giorni. È questo uno dei temi centrali di Social Attack - Se ... ilmattino.it

Susy Graziano in concerto: Mai senza e te, mai senza voi al Teatro Palapartenope di NapoliLa cantante neomelodica Susy Graziano torna sul palco con uno spettacolo imperdibile: Mai senza e te, mai senza voi, in programma martedì 21 aprile 2026 alle ore 21:00 presso il prestigioso Teatro P ... internapoli.it

Grandenapoli.it. . Ieri al Teatro Palapartenope una festa in memoria di Pino Daniele. JE STO VICINO A TE - il Memorial per Pino Daniele a 11 anni dalla sua scomparsa. Celebrando i 71 anni che avrebbe compiuto . Artisti di fama nazionale ed internazionale h facebook