Agromed Filctem Cgil attacca | Basta annunci ritardi inaccettabili

Il tavolo di monitoraggio su Agromed si è riunito dopo quasi un anno di silenzio, suscitando reazioni da parte di Filctem Cgil che denuncia ritardi inaccettabili e annunci non mantenuti. Tarantini Time Quotidiano riferisce di un incontro che non ha portato chiarimenti rassicuranti, suscitando preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. La riunione si è svolta in un contesto di attese e delusioni.

Tarantini Time Quotidiano “Dopo quasi un anno di silenzio, il tavolo di monitoraggio su Agromed si è finalmente riunito, ma ciò che abbiamo ascoltato non ci rassicura affatto”. Così Francesco Bardinella, segretario generale Filctem-Cgil Taranto, commenta l’incontro tenutosi giovedì 19 marzo a Bari presso il Comitato Sepac della Regione Puglia, dedicato all’ex stabilimento Miroglio di Castellaneta, destinato a diventare il cuore del progetto Agromed. “Come organizzazioni sindacali – spiega Bardinella – avevamo sollecitato la convocazione del tavolo da mesi, senza ricevere risposta. Solo ieri siamo riusciti a riportare la vertenza al centro dell’attenzione istituzionale”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Agromed, Filctem Cgil attacca: “Basta annunci, ritardi inaccettabili” Articoli correlati Hillary Clinton attacca Trump sugli Epstein Files: “Basta ritardi, pubblicate tutto”Hillary Clinton ha puntato il dito contro l’amministrazione di Donald Trump, accusandola di ritardare e ostacolare la piena diffusione dei documenti... Fratelli d'Italia attacca il Comune su via Argiro: "Basta ritardi. Troppi disagi per negozi e residenti"I consiglieri Fdi: "L’amministrazione ha avviato la risoluzione del contratto in danno dell’impresa, salvo poi ottenere rassicurazioni sul... Contenuti utili per approfondire Filctem Cgil Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL: «Eurallumina, basta attese, indispensabile incontro ai massimi livelli che produca atti concreti»La situazione è ormai insostenibile. Il congelamento degli asset aziendali disposto dal Comitato di Sicurezza Finanziaria è ancora in vigore e, allo stato attuale, non esiste alcun accordo formale che ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com Sangraf, si apra tavolo di crisi. Le segreterie di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil annunciano richiesta formale per lo stabilimentoLa crisi dello stabilimento Sangraf Italy di Narni Scalo punta ad approdare sul tavolo nazionale. Le segreterie regionali e provinciali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil hanno infatti chiesto f ... corrieredellumbria.it