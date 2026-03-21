In un'area di 12.000 ettari coltivati, le macchine agricole vengono gestite tramite una rete internet dedicata, che consente un controllo più accurato delle operazioni. Tra le innovazioni adottate ci sono anche i droni, impiegati per effettuare semine con maggiore precisione. Questa tecnologia permette di coordinare le attività agricole in modo più efficiente e automatizzato.

Una rete internet che copre 12.000 ettari coltivati per fare muovere le macchine agricole in maniera più precisa, oltre all’uso dei droni. Così le Cooperative agricole braccianti della provincia di Ravenna continuano a investire nell’ agricoltura di precisione per diventare sempre più tecnologiche. Promosagri, cooperativa di servizi che le raggruppa, ha infatti realizzato una nuova rete internet indipendente ’ Real Time Kinematic ’, che copre l’intera superficie gestita dalle sette cooperative. La rete di sistema, realizzata in collaborazione con una società specializzata in sistemi di precision farming, spiega Legacoop Romagna, ha "un ruolo strategico nella riduzione degli errori nelle lavorazioni agronomiche, con margini di errore nella localizzazione entro i 2,5 centimetri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Agricoltura e internet. I droni per semine precise

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