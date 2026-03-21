Agostini e l’aerautodromo | Uno dei sorpassi più belli

Giacomo Agostini ha commentato l’evento all’aerautodromo definendo uno dei sorpassi più belli mai visti. La sua presenza ha attirato l’attenzione di appassionati e testimoni, che hanno assistito a una manovra considerata memorabile. L’intervento del campione si inserisce in un contesto di grande interesse per gli appassionati di motori, mentre il pubblico ha seguito con entusiasmo le evoluzioni sul circuito.

Giacomo Agostini. Sprecate pure tutti gli aggettivi che volete, ma sono i numeri che parlano per il campionissimo di Lovere (in provincia di Bergamo): quindici titoli mondiali con 123 Gran Premi vinti tra cui dieci Tourist Trophy, quando la prova inglese del motomondiale andava in scena sul tremendo ‘Mountain’ dell’isola di Man. E siccome il Mino nazionale, che taglierà il traguardo degli 84 anni il prossimo giugno, è altresì orgoglioso dei suoi diciotto titoli italiani, ha parlato volentieri con noi della gara all’ aerautodromo di Modena, che tradizionalmente apriva le danze del campionato tricolore poco dopo la metà di marzo. Un’intervista in occasione della ricorrenza dei cinquant’anni dall’ultima gara disputata nell’attuale parco Ferrari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Agostini e l’aerautodromo: "Uno dei sorpassi più belli" Articoli correlati Leggi anche: Aerautodromo, la nostra Indianapolis. Quel record di Agostini sulla MV nel giorno dell’addio al circuito Riapre Keukenhof, il parco di tulipani più grande al mondo e uno dei più belli d’EuropaRiapre il 19 marzo il parco di tulipani più grande al mondo, il Keukenhof: i suoi giardini attirano ogni anno centinaia di migliaia di visitatori per...