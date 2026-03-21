Dal primo minuto, alcune squadre hanno mostrato un atteggiamento aggressivo, con record di segnature rapide. McTominay ha segnato al secondo minuto contro il Cagliari, Alisson Santos al settimo contro il Torino, e Hojlund al secondo contro il Verona, dimostrando una forte propensione all’attacco fin dall’inizio delle partite. Il Napoli di Conte ha stabilito il record di segnature rapide in questa serie di incontri.

McTominay al 2? contro il Cagliari, Alisson Santos al 7? contro il Torino, Hojlund al 2? contro il Verona. Solo nell’ultimo mese, tre dei sette gol totali del Napoli sono arrivati nei primissimi minuti di match. Non è e non può essere un caso, visto che in tutto il campionato nessuno ha segnato più dei partenopei nel primo quarto d’ora. Napoli, un record che dice tanto: nessuno ha segnato nei primi 15? come gli azzurri. Aggressione e voglia di andare in vantaggio e indirizzare la partita sin dai primissimi minuti. Il gol di Scott McTominay dei primissimi secondi di Cagliari-Napoli non è un caso. Tanta voglia di fare e di andare in vantaggio per poi poter gestire e cambiare sin dall’inizio il canovaccio del match. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Aggressione e voglia sin dal 1?: il record è del Napoli di Conte!

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