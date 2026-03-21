AEW | Stabilito un nuovo importante record per il 2026

Nella puntata di AEW Dynamite trasmessa il 18 marzo, sono stati registrati in media 730.000 spettatori su TBS. Questo risultato rappresenta il numero più alto per uno show di Dynamite dal 18 giugno 2025, giorno in cui la puntata di Grand Slam Mexico aveva raggiunto 736.000 spettatori. La trasmissione ha quindi stabilito un nuovo record per il 2026.

La puntata di AEW Dynamite del 18 marzo ha registrato una media di 730.000 spettatori su TBS, diventando così la puntata di Dynamite con il punteggio più alto da Grand Slam Mexico del 18 giugno 2025 che aveva totalizzato 736.000 spettatori. L’episodio ha ottenuto un rating di 0,13 nella fascia demografica 18-49 anni e si è classificato al 15° posto tra i programmi via cavo della serata. Un importante balzo in avanti per la All Elite. Il dato rappresenta un aumento del 18% rispetto ai 619.000 spettatori della scorsa settimana e un balzo significativo rispetto al precedente record del 2026 di 692.000 spettatori registrato il 18 febbraio. Anche il rating di 0,13 nella fascia demografica di riferimento è il più alto registrato da Dynamite da quella stessa puntata del 18 febbraio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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