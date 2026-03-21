AEW | Ricochet non è stato costretto a scusarsi è stato un amico a convincerlo

Ricochet è stato coinvolto in una polemica dopo aver pubblicato un tweet in cui criticava una fan affetta da sclerosi multipla. Secondo quanto appreso, non è stato costretto a scusarsi, ma un amico gli ha consigliato di farlo. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e ha generato diverse discussioni tra gli utenti. La questione si è sviluppata negli ultimi giorni senza ulteriori dettagli ufficiali.

Come abbiamo raccontanto negli ultimi giorni, Ricochet è finito al centro di una violenta polemica per un tweet in cui ha preso di mira una fan affetta da sclerosi multipla. La fan, che aveva criticato le sue doti recitative, si è vista rispondere dall’ex National Champion con una frase agghiacciante: “Sono contento che tu abbia la sclerosi multipla”. Dopo un primo momento in cui ha insistito sulla sua posizione, Ricochet ha poi cancellato il post e pubblicato delle scuse pubbliche, ammettendo di aver sbagliato. Le minacce di morte a Samantha Irvin. La vicenda non ha coinvolto soltanto Ricochet. Sua moglie, Samantha Irvin, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte a causa della polemica, una situazione che l’ha costretta a disattivare il suo account su X. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Ricochet non è stato costretto a scusarsi, è stato un amico a convincerlo Articoli correlati La Polizia di Stato ricorda l’agente Pischedda: "Francesco è stato un collega, un amico, un fratello"Oggi, 3 febbraio 2026, la Polizia di Stato ricorda l’assistente Francesco Pischedda, il poliziotto della Polizia stradale di Bellano, medaglia d’oro... AJ Styles sfida Ricochet a un confronto in AEWNegli ultimi giorni l’attenzione è tornata su AJ Styles dopo la Royal Rumble e sulle possibili direzioni della sua carriera. Aggiornamenti e notizie su AEW Ricochet non è stato costretto a... Temi più discussi: Ricochet si scusa per il suo commento sulla Sclerosi Multipla; AEW: Rischio licenziamento? Ultimi aggiornamenti su Ricochet; AEW: Ricochet si scusa dopo la polemica con una fan affetta da sclerosi multipla; AEW: Samantha Irvin disattiva Twitter dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Ricochet. AEW: Samantha Irvin disattiva Twitter dopo le polemiche sulle dichiarazioni di RicochetLa controversia che coinvolge Ricochet si è intensificata ulteriormente e ora anche Samantha Irvin è finita direttamente al centro della bufera, arrivando a cancellare il suo account Twitter. La mogli ... zonawrestling.net AEW: Rischio licenziamento? Ultimi aggiornamenti su RicochetSono giorni un po' controversi per Ricochet, il cui futuro in AEW sarebbe a serio rischio: ecco gli ultimi aggiornamenti ... spaziowrestling.it AEW: Samantha Irvin disattiva Twitter dopo le polemiche sulle dichiarazioni di Ricochet x.com Ricochet, questa volta, l'ha combinata grossa. Rispondendo sui social ad una fan, che aveva constatato come le sue doti recitative non fossero migliorate, l’ormai ex AEW National Champion è decisamente andato oltre, ironizzando sulla malattia della fan: “So - facebook.com facebook