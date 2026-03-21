AEW | Anche questa volta Londra is All Elite

La terza edizione di AEW: All In si terrà al Wembley Stadium di Londra il 30 agosto 2026. Le prevendite dei biglietti sono già partite e la risposta dei fan è stata immediata, con molte richieste registrate in breve tempo. L’evento si svolgerà nuovamente nella capitale britannica, attirando appassionati di wrestling da diverse parti. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

L’attesa è ancora lunga per chi vorrà assistere alla terza edizione londinese di AEW: All In che si terrà nuovamente al Wembley Stadium di Londra il 30 agosto 2026, ma le prevendite dei biglietti sono già iniziate e la risposta dei fan non si è fatta attendere più del necessario. Quasi 20.000 i biglietti già venduti. La matematica non è un’opinione: oltre metà dei biglietti disponibili è già andata venduta. A renderlo noto è WrestleTix su X snocciolando le cifre esatte: a 163 giorni dall’evento 19883 biglietti sono già stati venduti, il che significa che si è ben oltre la metà di quelli messi in vendita (il Wembley Stadium conta un complessivo di 37396 posti per l’evento in PPV). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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