Aeroitalia sceglie Genova | Offerta potenziata per Roma e Sardegna

Aeroitalia ha inaugurato una nuova base a Genova, aggiungendo voli diretti verso Roma Fiumino, Alghero e Olbia. La compagnia ha annunciato un’offerta potenziata per queste rotte, puntando a rafforzare i collegamenti tra la città e le destinazioni sarde e romane. L’apertura della base è stata comunicata ufficialmente, con l’obiettivo di ampliare la presenza sul territorio e migliorare le connessioni aeree.

Aeroitalia ha aperto la nuova base operativa a Genova con voli per Roma Fiumicino, Alghero e Olbia. La nuova base rappresenta un investimento significativo per la compagnia nel Nord-Ovest d’Italia: a Genova presso l’Aeroporto Cristoforo Colombo sono basati due aeromobili e impiegati circa 20 membri di equipaggio. L’operatività garantisce ai passeggeri un servizio dedicato con ATR 72-600 da 68 posti. A febbraio Aeroitalia ha inaugurato il nuovo collegamento Genova-Roma Fiumicino, che rafforza il ruolo di Genova come scalo di riferimento per il traffico business e leisure. Per la stagione estiva, Aeroitalia potenzierà i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna, introducendo due nuove rotte: Genova–Alghero e Genova–Olbia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aeroitalia sceglie Genova: "Offerta potenziata per Roma e Sardegna" Articoli correlati Aeroitalia ottiene il bacino di voli per Alghero-Roma, rafforzando la connettività del Nord SardegnaAeroitalia ha ottenuto l’assegnazione provvisoria del collegamento aereo tra Alghero e Roma Fiumicino, in un’operazione che rafforza la continuità... Aeroitalia: Genova nuova base operativa, più voli diretti per Roma, Alghero e Olbia per rilanciare il turismo.Aeroitalia ha inaugurato oggi, 9 febbraio 2026, una nuova base operativa presso l’aeroporto di Genova, potenziando la sua rete di collegamenti con... Una selezione di notizie su Aeroitalia sceglie Argomenti discussi: Aeroitalia sceglie Genova: Offerta potenziata per Roma e Sardegna. Aeroitalia sceglie Genova: Offerta potenziata per Roma e SardegnaAeroitalia ha aperto la nuova base operativa a Genova con voli per Roma Fiumicino, Alghero e Olbia. La nuova base rappresenta un investimento significativo per la compagnia nel Nord-Ovest d’Italia: a ... quotidiano.net Aeroporto di Genova, Musso: Nel 2025 nuovo record dei passeggeriL’annuncio dello sbarco di Aeroitalia che crea a Genova una base aerea, posiziona due aeromobili stabili e inizia da febbraio un collegamento bigiornaliero con Roma non sarà l’ultimo di questo 2025. L ... genova.repubblica.it