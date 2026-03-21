addio chuck norris divo e texas ranger

Chuck Norris, noto come campione mondiale di arti marziali, attore e icona culturale, è morto ieri negli Stati Uniti, a pochi giorni dal suo ottantaseiesimo compleanno. La sua carriera comprende ruoli da protagonista in film d'azione e una lunga presenza in televisione come Texas Ranger. La sua figura ha attraversato decenni, diventando anche protagonista di numerosi meme.

Un campione mondiale di arti marziali, una leggenda pop, un attore puro e duro, una serie di meme. Chuck Norris, scomparso ieri negli Stati Uniti, pochi giorni dopo il suo ottantaseiesimo compleanno, è stato tutto questo. "Non invecchio, salgo di livello", aveva postato sui suoi social, mostrandosi mentre tirava di boxe con un allenatore. "Non c’è niente di meglio di un allenamento, in una giornata di sole, per farti sentire più giovane". Chuck Norris era il protagonista di Walker Texas Ranger, una serie andata in onda per anni sulla Cbs, e ancora oggi replicata dalle tv italiane. Era stato l’insegnante di arti marziali di Steve McQueen, che aveva visto in lui delle doti, e lo aveva incoraggiato a perseguire la carriera di attore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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