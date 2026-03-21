Addio a Umberto Bossi eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO – Il video

Il 21 marzo 2026 viene diffuso un video che mostra Umberto Bossi nel 2018 mentre si trova in un bar del centro di Roma con il figlio Renzo, con il quale prende un caffè. La scena è stata registrata e resa nota dall’Agenzia Vista. Nel filmato, Bossi appare mentre si trova seduto a un tavolo, accompagnato dal figlio, in un momento di incontro informale.

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2026 Umberto Bossi accompagnato dal figlio Renzo prende un caffé in un bar dell centro a Roma nel 2018. Il fondatore della Lega Nord è scomparso nei giorni scorsi all'età di 86 anni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Viva il sorteggio, facciamo come nella riforma della giustizia. La sorprendente (e provocatoria) modifica al regolamento del Senato depositata dal M5s Il Fatto quotidiano e Domani inguaiano il sottosegretario Delmastro: le foto nel locale della figlia del mafioso Caroccia. Una è di due mesi fa «E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video Umberto Bossi, la proposta dei funerali di Stato e la scelta della famiglia per l’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Umberto Bossi, eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO

Addio al "senatur" Umberto Bossi, eccolo nel 2019: "La Lega mi sembra al sicuro con Salvini" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 Si è spento a 84 anni il "senatur" Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord.

Addio a Umberto Bossi, eccolo nel 2018 prendere un caffè col figlio Renzo in centro a Roma ARCHIVIO

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Umberto Bossi

Temi più discussi: Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord; È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'; Addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega; Politica: addio a Umberto Bossi, il saluto della Brianza al fondatore della Lega Nord.

Addio a Umberto Bossi, funerali blindati a Pontida: fuori anche i giornalisti, ecco chi ci saràIl monastero di San Giacomo può contenere 400 persone: entreranno solo familiari, ospiti e vecchi amici, per tutti gli altri maxi-schermo in piazza. Tra i presenti la premier Meloni, i vice Tajani ... msn.com

Addio a Umberto Bossi: a Pontida funerali senza cerimonialeL'ultimo saluto al fondatore della Lega nell'abbazia simbolo del movimento: nessuna passerella politica, ma un coro di alpini e il maxischermo per il popolo del Senatùr ... varesenews.it

«Trota». È questo il soprannome che Umberto Bossi ha attribuito a suo figlio Renzo, ridimensionando le aspettative che tanti avevano su di lui come possibile erede politico. Bossi, nel 1975, ha sposato Gigliola Guidali, commessa e sua compagna da anni. All’ facebook

Quando Pizzi pizzicava Umberto Bossi al patto della pajata. Tutte le foto formiche.net/gallerie/umber… x.com