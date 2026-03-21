Addio a Paolo Cirino Pomicino ' o ministro degli anni d' oro della prima Repubblica

AGI - E' morto all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, uno degli ultimi rappresentanti del potere della Democrazia cristiana. Classe 1939, Cirino Pomicino era nato a Napoli il 3 settembre, e prima di diventare un politico di spicco della Democrazia cristiana si era laureato in medicina e chirurgia presso l' Università degli Studi di Napoli "Federico II" per poi specializzarsi in neurologia. Dopo essere stato negli anni settanta consigliere e assessore del comune di Napoli, è stato eletto alla Camera dei deputati ed è diventato presidente della commissione Bilancio tra il 1983 e il 1988. Andreottiano doc è stato ministro della Funzione pubblica del governo De Mita (1988-1989); ministro del Bilancio e della Programmazione economica durante i governi Andreotti VI e Andreotti VII (1989-1992). 🔗 Leggi su Agi.it

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