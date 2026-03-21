È morto a 86 anni a Roma l’ex ministro della Prima Repubica, noto esponente della Democrazia Cristiana. La sua carriera politica si è svolta principalmente negli anni Ottanta, durante il governo di quella stagione, e ha avuto un ruolo di rilievo nel contesto di Tangentopoli. La notizia è stata diffusa dalla clinica Quisisana.

Si è spento a Roma nella clinica Quisisana l’ex ministro della Prima Repubblica: protagonista della stagione andreottiana, il suo nome resta legato alla politica degli anni Ottanta e a Tangentopoli. La politica italiana perde uno dei protagonisti più riconoscibili della Prima Repubblica. Paolo Cirino Pomicino è morto oggi, sabato 21 marzo 2026, all’età di 86 anni. L’ex ministro della Democrazia Cristiana si è spento nel pomeriggio, intorno alle ore 16, nella clinica Quisisana di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni per un aggravarsi delle condizioni di salute. La conferma è arrivata da Gianfranco Rotondi, che ha riferito di aver parlato direttamente con la moglie Lucia nelle ore immediatamente successive al decesso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, muore a 86 anni l’ex simbolo della Dc

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