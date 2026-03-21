È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e esponente della Democrazia Cristiana. La notizia è stata resa nota oggi, senza ulteriori dettagli su cause o circostanze del decesso. Cirino Pomicino è stato una figura di rilievo nella politica italiana e ha ricoperto diversi incarichi pubblici nel corso della sua carriera.

È morto all’età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex ministro e storico esponente della Democrazia Cristiana. Si è spento a Roma, presso la clinica Quisisana. A confermare la notizia è stato Gianfranco Rotondi. Figura centrale della politica italiana, Pomicino è stato uno dei protagonisti della corrente andreottiana della Dc, soprattutto a Napoli, città in cui era nato il 3 settembre 1939. Soprannominato “’O ministro”, Pomicino, nato a Napoli il 3 settembre 1939, è stato per anni uno dei volti più influenti della politica italiana. Prima di intraprendere la carriera politica, aveva esercitato la professione di medico a Napoli. Nel corso... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Addio a Paolo Cirino Pomicino, l’ex ministro della Democrazia Cristiana aveva 86 anni

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