Addio a Giuliano Minuto Una vita per la comunità

Giuliano Minuto, figura di riferimento della sinistra massese, è morto nella notte di giovedì all’età di 84 anni. È stato protagonista di una lunga attività politica e civile, dedicata alla comunità locale. La sua scomparsa rappresenta la fine di un percorso di impegno pubblico che ha segnato diversi decenni della storia della zona.

Si è spento nella notte di giovedì, a 84 anni, Giuliano Minuto, figura storica della sinistra massese e protagonista di una lunga stagione politica e civile. Classe 1942, Minuto ha attraversato decenni di vita pubblica con discrezione, rigore e un forte senso delle istituzioni, rimanendo sempre fedele ai valori del socialismo democratico e dell’ antifascismo. Il suo cognome è legato a una pagina importante della storia cittadina: suo fratello era il partigiano Giuseppe Minuto, la cui stele alla memoria, medaglia d’Argento al Valor Militare, uno dei simboli della storia di tutta la provincia, si trova ancora nella rinnovata piazza della Stazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Addio a Giuliano Minuto. Una vita per la comunitàFigura storica della sinistra massese e protagonista di una lunga stagione politica. Socialista di grande esperienza era stato anche nel cda di Gaia e in Fondazione CrC. lanazione.it

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