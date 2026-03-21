Addio a Dj Kenzo ora continuerai a suonare anche da lassù

Il mondo della musica perde un suo rappresentante quando si spegne Dj Kenzo, che ha combattuto con determinazione contro la malattia e alla fine non ce l’ha fatta. La notizia della sua scomparsa arriva da Castelfiorentino, in provincia di Firenze, dove si trovano molti dei suoi fan e amici. La sua carriera si è contraddistinta per le serate e le produzioni di musica dance.

Castelfiorentino (Firenze), 21 marzo 2026 – Ha combattuto con coraggio contro la malattia, che alla fine ha avuto la meglio. Castelfiorentino piange Enzo D’Alessio, per tutti Dj Kenzo, il nome d’arte da deejay che, soprattutto al Gattopardo, ha fatto ballare intere generazioni. Vede la fidanzata che parla con l’ex e perde la testa. Giovane ucciso nella notte a colpi di pistola "Non so come spiegare quello che sento – ha scritto il figlio Dario sui social – Non ci sono parole esatte, non ci sono formule specifiche. Però una parola te la voglio dire: Ti Amo papà, ti ringrazio per tutto quello che sei stato, per quello che mi hai insegnato, per avermi trasmesso la passione della musica, per aver creduto in me sempre, per essere stato anche se per poco tempo un nonno top come sempre dicevi tu. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Dj Kenzo, “ora continuerai a suonare anche da lassù” Articoli correlati Addio a Sofia Prosperi, morta a 15 anni nella strage di Crans-Montana: “Ora sei una stella, proteggici da lassù”Como, 4 gennaio 2025 – Anche per Sofia Prosperi sono state spazzate via le ultime speranze. Leggi anche: L’ultimo addio al piccolo «guerriero»: «Da lassù ci sta abbracciando tutti»