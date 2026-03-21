È scomparso Cirino Pomicino, figura politica di rilievo. La notizia ha suscitato reazioni e cordoglio tra esponenti di diversi schieramenti, tra cui La Russa e Mannino. La sua morte ha provocato sentimenti di tristezza tra coloro che lo hanno conosciuto e condiviso momenti della sua carriera pubblica. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali e ha fatto rapidamente il giro dell’ambiente politico.

"Piango un amico. Se la morte di Umberto Bossi mi aveva commosso, oggi non ho potuto trattenere le lacrime. Paolo Cirino Pomicino, che avevo sentito al telefono fino a venti giorni fa, aveva una tempra di ferro, come la moglie sottolineava spesso: ho riletto la triste notizia due volte, incredulo. Ciao Paolo": lo scrive in una nota di cordoglio il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Dopo la lunga, comune militanza, abbiamo difeso, protetto e tutelato la storia gloriosa della Dc contro gli strali ingenerosi di chi la considerava un fossile della storia. Senza nostalgie anacronistiche, ma con fierezza. È stato deputato europeo con me, con l'Udeur. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Addio a Cirino Pomicino, da La Russa a Mannino, il cordoglio della politica

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