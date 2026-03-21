Acqua in Lombardia | +7% di costo Milano più economica
In Lombardia, le famiglie devono spendere in media 415 euro all’anno per l’acqua, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Milano si distingue come la città più economica della regione, dove i costi sono inferiori alla media regionale. Questo incremento si riflette sulle bollette domestiche, che risultano più alte rispetto al passato.
Le famiglie della Lombardia si trovano ad affrontare un rincaro significativo nella bolletta dell’acqua, con una spesa media annuale che nel 2025 ha raggiunto i 415 euro per un nucleo familiare tipo. Questo incremento del 7% rispetto all’anno precedente supera la media nazionale del 5,4%, segnando una pressione economica diretta sulle tasche dei residenti regionali. La situazione evidenzia come il costo di questo bene essenziale vari drasticamente a seconda del capoluogo di provincia in cui si risiede. Mentre Milano registra l’aumento percentuale più elevato tra le città lombarde con il 9,7%, altre realtà come Cremona e Mantova seguono con incrementi simili che mettono sotto stress il bilancio domestico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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