Achille Lauro, noto cantautore e figura televisiva, ha recentemente condiviso alcune riflessioni sulla sua vita, ammettendo di aver commesso numerosi errori. Durante un’intervista, ha dichiarato che il tema dell’amore e dei figli non è una priorità attuale, lasciando aperta la possibilità di affrontarlo in futuro. Lauro, riconosciuto per il suo stile distintivo, si è soffermato anche sui momenti difficili vissuti nel passato.

Cantautore apprezzato, personaggio televisivo e icona di stile, Achille Lauro è senza alcun dubbio l’uomo del momento. Nonostante il successo, l’artista romano non ha tuttavia mai perso di vista le sue origini e i suoi obiettivi, come ha raccontato in una recente intervista. Achille Lauro, tra carriera, amore e famiglia. Definirlo cantautore sarebbe riduttivo: Achille Lauro è diventato nel corso degli anni un uomo di spettacolo a tutto tondo, tanto da meritare il ruolo di co-conduttore allo scorso Festival di Sanremo. Un bel traguardo per l’artista romano, che in una recente intervista a U di Repubblica ha tracciato un bilancio dei suoi primi 35 anni e di quelli che verranno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro si confessa: “Ho commesso tanti errori. Amore e figli? C’è tempo”.

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